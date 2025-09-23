Logo Image

Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας τεσσάρων σταθμών

Κοινωνία

Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας τεσσάρων σταθμών

INTIME/ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Λόγω προγραμματισμένης κινητοποίησης

Αναστέλλεται από τις 3 το μεσημέρι αύριο, Τετάρτη, η λειτουργία τεσσάρων σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω προγραμματισμένης κινητοποίησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube