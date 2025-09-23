Πρόεδρος Αρείου Πάγου για το αίτημα εκταφής: Κάποιοι δεν θέλουν να γίνει η δίκη για τα Τέμπη

Για παρακώλυση της δίκης στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη έκανε λόγο η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου μιλώντας στο συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας».

Με αφορμή το αίτημα του Πάνου Ρούτσι να γίνει εκταφή του παιδιού του, η πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου είπε:

«Η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Η ανάκριση έχει κλείσει με νόμιμο τρόπο και βρίσκεται σε πρόεδρο εφετών. Σε αυτή την περίπτωση το αίτημα αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλιο και άλλες ουσίες. Τέτοια αιτήματα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έχουν απαντηθεί, άρα δεν μπορούμε να επανέλθουμε επ’ αυτών.

Εφόσον τα προηγούμενα αιτήματα έχουν απαντηθεί, δεν μπορούμε να επανέλθουμε εφόσον προέρχεται από κάποιον άλλον.

Και πρόσθεσε: «Εκταφή γίνεται σε 3 χρόνια, αλλά όχι στα πλαίσια της ανάκρισης. Ζητούν μια ανακριτική πράξη. Θα πρέπει να το ζητήσει η Πρόεδρος Εφετών.

Να απευθυνθώ σε όσους εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση: η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη.

«Ζούμε σε Δημοκρατία;»

Είναι δικαίωμα του ανακριτή να κλείσει την ανάκριση. Και όταν την έκλεισαν, υπήρχαν άνθρωποι που του φώναζαν ότι δεν μπορείς να κλείσεις την ανάκριση. Πού ζούμε, ζούμε σε Δημοκρατία;»

Οι συγγενείς δεν έχουν χάσει κανένα δικαίωμα και να μην παρασύρονται από πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται αλλά έχουν άλλους σκοπούς.

Από την πλευρά του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αναφερόμενος στο θέμα της εκταφής, τόνισε κατά την ομιλία του:

«Νομικοί προσπαθούν να με υποχρεώσουν ως έχων την εποπτεία της ανακρίσεως να δώσω εντολή στον Εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης και στον Πρόεδρο Εφετών Λαρίσης να ανοίξει ξανά την ανάκριση.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου γιατί δεν μπορεί να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου»

Διοικητικό μέτρο η εκταφή

Εξήγησε επίσης ότι «η εκταφή μπορεί να ζητηθεί ως διοικητικό μέτρο από το νομικό πρόσωπο που έχει την εποπτεία του κοιμητηρίου όπου έχει ενταφιαστεί ο νεκρός.

Το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί είναι ζήτημα της κυρίας ανάκρισης και έχει κριθεί στην προδικασία, η δικογραφία είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο και κανείς δεν μπορεί να το κρίνει πλην της Προέδρου Εφετών».