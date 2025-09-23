Επίσημη πρώτη για το Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα

Για την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους στην Ελλάδα ετοιμάζεται το Keele University Greece, στις αρχές Οκτωβρίου 2025, μόλις ολοκληρωθούν και οι πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών.

Σε ειδική εκδήλωση ο Πρύτανης του μητρικού πανεπιστημίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθηγητής Kevin Shakesheff και σύσσωμη η ακαδημαϊκή και διοικητική ηγεσία παρουσίασαν επίσημα το παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Keele στη χώρα μας. Το παρόν έδωσαν επίσης ο Πρόεδρος της BC Partners, Νίκος Σταθόπουλος, η Αναπληρώτρια Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου και η επικεφαλής του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα και Κύπρο, κκ. Robyn Goldsmith και Αναστασία Ανδρίτσου, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό στόχος είναι να φοιτήσουν στις εγκαταστάσεις του Keele University Greece, στο κέντρο της Αθήνας, περίπου 170 φοιτητές σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη Νομική, στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και στις Επιστήμες Υγείας, καθώς και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Υγεία (“Public Health”). Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση που αφορά εγκαταστάσεις, άδειες, υποδομές, διδακτικό προσωπικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Μόνο για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, η επένδυση ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου ανακοίνωσε επίσης πρόγραμμα υποτροφιών για το 10% των εισακτέων, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2025 – 2026.

Στην πρώτη της ομιλία ως νέα Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, η Δρ Χριστίνα Παρασκευοπούλου αναφέρθηκε στα ισχυρά διαπιστευτήρια του μητρικού Πανεπιστημίου, στην καινοτόμο διδασκαλία του, την παγκοσμίου φήμης έρευνά του και την εξαιρετική ικανοποίηση των φοιτητών που το κατατάσσουν σταθερά μεταξύ των κορυφαίων ιδρυμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυρία Παρασκευοπούλου έθεσε στους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση της ελληνικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενώ ειδική μνεία έγινε και στα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την εργασιακή ετοιμότητα των φοιτητών, προετοιμάζοντάς τους όχι μόνο με γνώσεις, αλλά με τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για σταδιοδρομία στον σημερινό διασυνδεδεμένο κόσμο. Όπως τόνισε η κ. Παρασκευοπούλου, το Keele δεν είναι εδώ για να υπονομεύσει τον ρόλο και την κληρονομιά των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, το αντίθετο. Πρόκειται για αλληλοσυμπλήρωση, διεθνοποίηση και εξωστρέφεια της ελληνικής εκπαίδευσης. Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «η επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση στη γνώση, στη συλλογική πρόοδο και στην κοινωνική κινητικότητα. Είναι μια απτή απόδειξη της εμπιστοσύνης μας στο μέλλον της Ελλάδας και στο ανθρώπινο κεφάλαιό της».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Keele, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ντίνος Αρκουμάνης αναφέρθηκε στην επιλογή των πανεπιστημιακών που συγκροτούν την ηγετική ακαδημαϊκή ομάδα «εξαιρετικοί συνεργάτες που αποτελούν τιμή για το νέο ίδρυμα και πηγή έμπνευσης για το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Ο Ντίνος Αρκουμάνης ανήγγειλε ότι η Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη, τέως Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Unesco αναλαμβάνει καθήκοντα Κοσμήτορα στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Κοσμήτορες των Σχολών Νομικής και Ιατρικής και Επιστημών Υγείας έχουν αναλάβει οι Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ο Κωνσταντίνος-Σίμος Σιμόπουλος, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέας Ζώρας και Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών μίλησε για τον μετασχηματισμό της ανώτατης εκπαίδευσης. Και τόνισε πως «βρισκόμαστε στην αρχή ενός νέου εγχειρήματος το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε πάμε μπροστά ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτού του συγχρόνου κόσμου εκπαίδευσης γνώσης έρευνας και μάθησης».

Ιδιαίτερη ήταν η τοποθέτηση του κ. Νίκου Σταθόπουλου, Προέδρου της ΒC Partners, λέγοντας πως «σε ό,τι με αφορά θεωρώ το συγκεκριμένο εγχείρημα ως τη σημαντικότερη επενδυτική απόφαση που έχω λάβει στα 30 χρόνια της διαδρομής μου». Ο κ. Σταθόπουλος παραδέχτηκε πως «δεν ήταν ένα εύκολο εγχείρημα. Χρειάστηκε να επενδύσουμε σημαντικούς πόρους και να αναλάβουμε ρίσκο. Είχαμε όμως όραμα, στόχο και στρατηγική. Και βαδίσαμε με ένα συγκεκριμένο πλάνο, παρόλο που το πεδίο ήταν σχεδόν αχαρτογράφητο». Και συμπλήρωσε τονίζοντας πως «μπαίνουμε και επίσημα σε μια νέα εποχή για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη χώρα με σιγουριά, αυτοπεποίθηση και στόχο να κάνουμε το Keele μια επιλογή για δυνατά μυαλά από την Ελλάδα και το εξωτερικό ώστε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή ακαδημαϊκή και οικονομική σκηνή».

Στη φωτογραφία: Aπό αριστερά προς τα δεξιά: O Πρύτανης του μητρικού Πανεπιστημίου Keele στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθηγητής κ. Kevin Shakesheff, ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, κ. Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ιατρικής και Επιστημών Υγείας του Keele στην Ελλάδα, κ. Κωνσταντίνος – Σίμος Σιμόπουλος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, κ. Οδυσσέας Ζώρας, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, Δρ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, ο Πρόεδρος της BC Partners, κ. Νίκος Σταθόπουλος, ο Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Keele, κ.Ντίνος Αρκουμάνης.