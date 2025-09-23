Πύρρος Δήμας: Πού πήγαν τα λεφτά από την «δημοπράτηση» της Ολυμπιακής δάδας – Τι απαντά στις αντιδράσεις της ΕΟΕ

«Ούτε σκοπό είχα να προσβάλω τίποτα, ούτε προσωπική είναι η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες. Είμαι στεναχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια. Την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά».

Αυτό απαντάει ο Πύρρος Δήμας μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την δημοπρασία της Ολυμπιακής δάδας που είχε κρατήσει ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατόρθωσε να πουλήσει την δάδα στους buyers της τηλεοπτικής εκπομπής “Cash or Trash”, έναντι 10.200 ευρώ. «. Η πρωτοβουλία του είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς το ποσό διατέθηκε στα Παιδικά Χωριά SOS.

«Το αντικείμενο που σας φέρνω φώτισε όλο το Λονδίνο το 2012 κι όλη την ανθρωπότητα», ανέφερε στην εκπομπή, ο Πύρρος Δήμας.

Η αντίδραση της ΕΟΕ

Ωστόσο, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της μέσω επιστολής προς τον τηλεοπτικό σταθμό Star, που φιλοξενεί την εκπομπή.

«Η εμπορική εκμετάλλευση ολυμπιακών συμβόλων απαγορεύεται τόσο από τον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής όσο και από την εθνική νομοθεσία» αναφέρεται, μεταξύ άλλων στην επιστολή, όπου επίσης γίνεται λόγος για «άστοχο συσχετισμό, που μπορεί να παρερμηνευθεί από το κοινό».

Η ΕΟΕ ζητά να αποφευχθεί στο μέλλον οποιαδήποτε προβολή ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που θα μπορούσε να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματο, ενώ στο τέλος της επιστολής σημειώνεται ότι η Επιτροπή «επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της».