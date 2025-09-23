Αιγάλεω: Σύλληψη 16χρονου για ληστεία σε βάρος ανηλίκων

Ένας 16χρονος συνελήφθη, απογευματινές ώρες της περασμένης Παρασκευής εντός του σταθμού Μετρό στο Αιγάλεω, για ληστεία σε βάρος δύο ανηλίκων.

Ειδικότερα, ο ανήλικος συλληφθείς, απογευματινές ώρες της 17ης Αυγούστου, προσέγγισε σε πλατεία του Αιγάλεω τους άλλους δύο ανήλικους και με την απειλή χρήσης μαχαιριού αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο και διέφυγε.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 16χρονο ως δράστη της ληστείας, ενώ αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.