Naftemporiki TV: Πρεμιέρα στις 29 Σεπτεμβρίου στην ελεύθερη τηλεόραση

Η τηλεόραση της Ναυτεμπορικής προχωρά στο επόμενο μεγάλο βήμα.

Από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, η πιο έγκυρη οικονομική και πολιτική ενημέρωση μεταφέρεται πλέον στους ελεύθερους τηλεοπτικούς δέκτες.

Με συνεχή ενημέρωση για όλες εξελίξεις στην οικονομία, το επιχειρείν και τις αγορές, το Naftemporiki TV συνεχίζει με ανανεωμένο δυναμισμό να καλύπτει κάθε πτυχή της εγχώριας και διεθνούς οικονομικής επικαιρότητας.

Με νέα πρόσωπα αλλά σταθερή σφραγίδα εγκυρότητας όπως την εγγυάται ο ένας αιώνας δημοσιογραφικής αρτιότητας της Ναυτεμπορικής.