Στο φως κύκλωμα εισαγωγής και διακίνησης αιθυλικής αλκοόλης και ενεργειακών προϊόντων

Δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και την Οργάνωση της Αγοράς των Πετρελαιοειδών σχηματίστηκε σε βάρος 3 αλλοδαπών, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από το Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και τις βουλγαρικές Αρχές, διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025 οι κατηγορούμενοι εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη λαθρεμπορία αγαθών που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και συγκεκριμένα αιθυλικής αλκοόλης και ενεργειακών ποτών.

Πώς δρούσαν

Στην πράξη, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, ως εξής:

ο 46χρονος είχε προβεί στην αγορά ακινήτου-αποθήκης που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης με περιορισμένη κίνηση ατόμων και οχημάτων ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης των προϊόντων για την περαιτέρω διακίνησή τους

άλλος 46χρονος είχε στην ιδιοκτησία του επικαθήμενο όχημα με το οποίο πραγματοποιούνταν οι μεταφορές των προϊόντων, ενώ για τις ανάγκες αυτές χρησιμοποιήθηκαν και ανυψωτικό μηχάνημα (clark), χειροκίνητο παλετοφόρο, καθώς και μηχανή απάντλησης υγρών

στον 41χρονο πραγματοποιήθηκε παράτυπη ενοικίαση της αποθήκης από τους δύο 46χρονους μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού στη Βουλγαρία. Παράλληλα, για τον ίδιο διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άτομο με προφίλ «αχυρανθρώπου», καθώς τυγχάνει ιδιοκτήτης-διαχειριστής σε συνολικά -97- εταιρείες διαφόρων μορφών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην αποθήκη πρωινές ώρες της 14ης Ιουλίου με τη συνδρομή κλιμακίων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης και της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

50 πλαστικές παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1.000 λίτρων έκαστη, που περιείχαν αιθυλική αλκοόλη, συνολικής ποσότητας 48.450 λίτρων, από τις οποίες οι 29 βρίσκονταν έμφορτες εντός επικαθήμενου ρυμουλκούμενου οχήματος

37 πλαστικές παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1.000 λίτρων έκαστη, που περιείχαν ενεργειακά προϊόντα που προσομοιάζουν σε διαλύτες, συνολικής ποσότητας 35.250 λίτρων

ανυψωτικό μηχάνημα-παλετοφόρο (clark), χειροκίνητο παλετοφόρο και μηχανή απάντλησης υγρών καυσίμων.

Το προσδοκώμενο κέρδος των μελών της εγκληματικής οργάνωσης τόσο από τη μη καταβολή των ανάλογων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν στις κατασχεθείσες ποσότητες των εν λόγω προϊόντων, όσο και από το κέρδος της εμπορικής τους αξίας, ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.

Από το Γ΄ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της επαναδιύλισης των κατασχεθεισών ποσοτήτων ενεργειακών προϊόντων σε εταιρεία, οι κατασχεθείσες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης μεταφέρθηκαν για φύλαξη, ενώ τα λοιπά κατασχεθέντα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στο Α΄ στο Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης (αποθήκες Ο.Δ.Δ.Υ.).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.