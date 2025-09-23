Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη σε 3 άτομα για διακίνηση κοκαΐνης

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης σε καθένα από τους τρεις κατηγορούμενους που είχαν συλληφθεί τον Ιούνιο του 2024 ως μέλη συμμορίας διακίνησης κοκαΐνης.

Πρόκειται για τρεις υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 42, 40 και 45 ετών, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι είναι αδέλφια. Κατά την αστυνομική έρευνα που είχε διενεργηθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης, είχαν κατασχεθεί περισσότερα από 21 κιλά της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας. Μέρος της κοκαΐνηςεντοπίστηκε σε χώρο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του 40χρονου. Κατά τις αστυνομικές έρευνες είχαν κατασχεθεί επίσης ένα πιστόλι με γεμιστήρα και δώδεκα φυσίγγια, όπως επίσης χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα.

Τι είπαν στις απολογίες τους

Στις απολογίες τους τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με τα ναρκωτικά, δηλώνοντας επιχειρηματίες- ο ένας ξενοδόχος στην πατρίδα του κι ο άλλος ιδιοκτήτης της παραπάνω εταιρίας μίσθωσης οχημάτων, ενώ ο τρίτος αποδέχθηκε την κατοχή και αποθήκευσή τους.

Το δικαστήριο τούς έκρινε ένοχους για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Μετά την ετυμηγορία των δικαστών επέστρεψαν στις φυλακές.

