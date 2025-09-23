Νέος Κ.Ο.Κ.: Πάνω από 2.600 νέες κλήσεις για κράνος

Συνεχίστηκαν για δωδέκατη εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, στο διάστημα από 15-21/9/2025 πραγματοποιήθηκαν 21.543 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.278 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 124 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 365 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων οι 1.987 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 119 διανομείς), 347 επιβάτες δίκυκλων, 257 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 34 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν παραβάσεις:

862 στην Αττική

355 στα Ιόνια Νησιά

210 στο Νότιο Αιγαίο

182 στη Δυτική Ελλάδα

185 στην Κρήτη

175 στην Κεντρική Μακεδονία

173 στην Πελοπόννησο

147 στη Θεσσαλονίκη

97 στη Θεσσαλία

78 στην Ήπειρο

65 στη Στερεά Ελλάδα

51 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

48 στο Βόρειο Αιγαίο και

15 στη Δυτική Μακεδονία.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Όπως τονίζει, η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά, καθώς «το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».