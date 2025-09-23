Νέες καταγγελίες για την 62χρονη στη Βοιωτία: «Παραμελούσε τη μητέρα της, δεν της έδινε τροφή και νερό»

Νέες καταγγελίες για τον τρόπο που ενδεχομένως βρήκε τον θάνατο η μητέρα της 62χρονης στη Βοιωτία, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η θεία της 62χρονης ανέφερε: «Γιατί έμεινε ελεύθερη; Τι θα κάνει τώρα που έμεινε ελεύθερη; Γιατί να σκοτώσει τη μάνα της; Δεν είχε κάνει η μάνα της τίποτα για αυτήν; Εγώ δεν είμαι κριτής δεν την κρίνω, ο θεός θα την κρίνει».

Αναφέρθηκε μάλιστα σε ένα περιστατικό που είχε γίνει το 2020, όταν η 62χρονη είχε μεταφέρει τη μητέρα της σε δομή. Η ηλικιωμένη δεν ήθελε να μείνει εκεί, αλλά να επιστρέψει στο σπίτι της, υποστήριξε η μάρτυρας που πρόσθεσε ότι τα επόμενα χρόνια η ηλικιωμένη «ήταν τελείως παραμελημένη από την κόρη της, καθώς δεν της έδινε νερό, ενώ της κλείδωνε και το ψυγείο».

«Της είχε κόψει το φαΐ», είπε συγκεκριμένα η η θεία της 62χρονης.

Μάλιστα η γυναίκα ρωτούσε την 62χρονη πού βρισκόταν η μητέρα της: «Μου έλεγε πως έχει πάει στην αδελφή της, στη Μάνδρα», αλλά αργότερα προέκυψε ότι τελικά την είχε πάρει ασθενοφόρο.

Σε ερώτηση για το πότε πήρε την γυναίκα το ασθενοφόρο η θεία της 62χρονης επισήμανε: «Μάλλον ήταν το 2020. Η μητέρα της ήταν ξύπνια, ήταν ζωντανή δεν “είχε χαζέψει” που λέει. Είχε πάθει άνοια και δεν της άρεσε που πήγε εκεί και φώναζε, ούρλιαζε εκεί μέσα».

«Τα πόδια της πόναγαν λίγο και άμα μίλαγε, την έβριζε. “Της έχω κόψει το φαΐ γιατί έτρωγε πολύ και έπρεπε να χάσει κιλά μου είχε πει ο γιατρός», υποστήριζε η 62χρονη, βάσει της μαρτυρίας της θείας της.