Γιατί ηχούν σειρήνες συναγερμού και καμπάνες σε όλη τη χώρα την 1η Οκτωβρίου

Σειρήνες συναγερμού ενεργοποιούνται δοκιμαστικά σε όλη τη χώρα την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

Όπως ανακοινώθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου:

Στις 11.00 το πρωί στο σύνολο της Επικράτειας θα γίνει σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) και στις 11.05 σήμανση λήξης συναγερμού, για την ίδια χρονική διάρκεια (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Στις 11.30 στο σύνολο της επικράτειας θα γίνει σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής, Πυρηνικής απειλής, για χρονική διάρκεια δύο λεπτών (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) και στις 11.35 σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Στις 12.20 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα γίνει 12:20 σήμανση συναγερμού και πάλι Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής, Πυρηνικής απειλής, για χρονική διάρκεια δύο λεπτών (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) και στις 12.25 σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης). Το ίδιο θα γίνει στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης στις 12.40 και 12.45 αντίστοιχα.

Θα ηχήσουν και καμπάνες

Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών λεπτών.