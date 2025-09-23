Ασπρόπυργος: Πέντε συλλήψεις ανηλίκων για επίθεση με γροθιές σε 14χρονο έξω από σχολείο

Δικογραφία για σωματικές βλάβες αδυνάμων προσώπων και εξύβριση σχηματίστηκε σε βάρος πέντε ανηλίκων, ηλικίας, 15 και 16 ετών, που συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στον Ασπρόπυργο.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της περασμένης Τετάρτης, έξω από σχολικό συγκρότημα της περιοχής, οι πέντε κατηγορούμενοι, προσέγγισαν τον 14χρονο και του επιτέθηκαν με γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους 5 κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Ένας εκ των κατηγορουμένων προέβη σε αλλαγή της εξωτερικής του εμφάνισης, ξυρίζοντας τα μαλλιά του, προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.