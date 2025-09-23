Logo Image

Χανιά: Απανθρακωμένη βρέθηκε 78χρονη έπειτα από φωτιά σε σπίτι

Κοινωνία

Φωτ. αρχείου. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Φωτογραφία αρχείου

Την άτυχη γυναίκα εντόπισαν οι πυροσβέστες

Νεκρή εντοπίστηκε μία γυναίκα 78 ετών, στο χωριό Ροδωπού του Δήμου Πλατανιά Χανίων, στην Κρήτη, έπειτα από φωτιά η οποία ξέσπασε στη μονοκατοικία όπου διέμενε μόνη, τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα Τρίτη.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν επί του παρόντος τα αίτια της πυρκαγιάς.

Έλαβε γρήγορα διαστάσεις η φωτιά

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής και 10 πυροσβέστες, ωστόσο η φωτιά είχε λάβει γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα να καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς το σπίτι.

Την άτυχη γυναίκα εντόπισαν οι πυροσβέστες απανθρακωμένη και η σορός της μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

