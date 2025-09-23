Σουφλί Έβρου: Τρένο συγκρούστηκε με όχημα – Ένας ελαφρά τραυματίας

Τρένο συγκρούστηκε με όχημα σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση στο Σουφλί Έβρου, σήμερα Τρίτη το πρωί.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με την κατάσταση του να κρίνεται σταθερή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές, ανακοίνωσε από την πλευρά της η Hellenic Train.

Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση

Βάσει πληροφοριών του evros-news.gr, το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορμένιο προς Αλεξανδρούπολη, παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι που επιχείρησε να περάσει τη διάβαση, στην οποία δεν υπάρχουν προστατευτικές μπάρες.

Κατά την ίδια πηγή, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε το όχημα και πρόλαβε να κόψει ταχύτητα, ωστόσο η σύγκρουση δεν αποφεύχθηκε.

Το όχημα παρασύρθηκε και έπεσε σε χαντάκι, ενώ η αμαξοστοιχία έχει ακινητοποιηθεί στο σημείο.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train επισημαίνει ότι το όχημα παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, κοντά στο Σουφλί.

Όπως τονίζει η Hellenic Train, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές, επισημαίνει η Hellenic Train.

Προσθέτει ότι λόγω του συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα – Αλεξανδρούπολη, ενώ οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Τέλος, η Hellenic Train σημειώνει πως βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.