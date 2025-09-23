Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Τρεις καθηγητές στους top 2% επιστήμονες του κόσμου το 2024

Δημοσιεύτηκε η λίστα των κορυφαίων επιστημόνων στον κόσμο, γνωστή ως Stanford List of the World’s Top 2% Scientists.

Αφορά στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως και τους κατατάσσει σύμφωνα με τον επιστημονικό τους αντίκτυπο, χρησιμοποιώντας δείκτες όπως οι δημοσιεύσεις, οι αναφορές και ο δείκτης h (h-index).

Η λίστα αυτή δημοσιεύεται κάθε χρόνο και περιέχει την ανανεωμένη λίστα κατάταξης με τους πιο σημαντικούς επιστήμονες στον κόσμο σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.

Για το 2024 στη λίστα για τις δημοσιεύσεις από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) περιλαμβάνονται οι:

Ζέρβας Ευθύμιος, αντιπρύτανης Υποδομών και Οικονομικών, καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιώσιμου Σχεδιασμού.

Χατζηγεωργίου Γεώργιος, καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας.

Δασακλής Θωμάς, επίκουρος καθηγητής Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Σύμφωνα με το ΕΑΠ, η διάκριση αυτή των μελών του Διδακτικού Προσωπικού του αποτελεί τιμή και ενισχύει τη διεθνή εικόνα και το ερευνητικό στίγμα του ιδρύματος, αποδεικνύοντας ότι το ΕΑΠ, εκτός από το μοναδικό ίδρυμα στην Ελλάδα που παρέχει ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι και Πανεπιστήμιο που ενισχύει και προάγει την έρευνα και την καινοτομία.

«Συγχαίρουμε θερμά τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους στην έρευνα και στη δημιουργία πρωτότυπης επιστημονικής γνώσης. Είμαστε βέβαιοι το ΕΑΠ θα συνεχίσει να λαμβάνει διακρίσεις τόσο για την εκπαιδευτική όσο και για την ερευνητική του αριστεία», αναφέρει η διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.