Σαλαμίνα: Συνελήφθησαν 2 Ρουμάνοι για κατασκοπεία

Στη σύλληψη δύο Ρουμάνων για κατασκοπεία προχώρησε το Λιμενικό Σώμα.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δύο άνδρες, ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν φωτογραφίες του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στα κινητά τους τηλέφωνα.

Πώς εντοπίστηκαν

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωση το Λιμενικό, χθες το απόγευμα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σαλαμίνας για την ύπαρξη ενός επαγγελματικού – τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, το οποίο έπλεε εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από το πλήρωμα περιπολικού σκάφους του Λιμενικού που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι οι δύο επιβαίνοντες στο τουριστικό σκάφος κατείχαν φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που έφεραν. Οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 Π.Κ. (κατασκοπεία).

Κατασχέθηκαν τρία κινητά και χρηματικά ποσά

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα χρηματικά ποσά των 4.700 ευρώ και 400 δολαρίων, ενώ το σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας, προκειμένου να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος των ναυτιλιακών εγγράφων του.