Παπα-Τύχων ο Αγιορείτης: Γλυκός ο Παράδεισος, αλλά θέλει κόπο πολύ

Δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που προβαλλόταν από την τηλεόραση η πολύ επιτυχημένη και ψυχωφελής σειρά «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό». Εντύπωση είχε σίγουρα κάνει σε όσους την παρακολούθησαν η μορφή του ευλαβούς Ρώσου καλόγερου, του παπα-Τύχωνα, στον οποίο ο Άγιος έκανε υπακοή. Η σχέση των δύο μοναχών ήταν σχέση ιερή, μεταξύ πνευματικού και υποτακτικού.

«Γκλυκό μου Παΐσιο» αποκαλούσε τον Άγιο ο γέροντας με την ιδιαίτερη ρωσική προφορά του, και εκείνος έμεινε κοντά του για όσο διάστημα χρειάστηκε για την οικονομία του γέροντα και την πνευματική προκοπή του ιδίου.

Σαν σήμερα ο παπα-Τύχωνας, ο κατά κόσμον Τιμόθεος Γκολεγκώφ, αναχώρησε για την «Άνω Ιερουσαλήμ» και πέρασε στον Παράδεισο για τον οποίο αγωνιζόταν μια ολόκληρη ζωή.

