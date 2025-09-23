Logo Image

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 21χρονος φοιτητής που έπεσε σε φωταγωγό

Κοινωνία

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 21χρονος φοιτητής που έπεσε σε φωταγωγό

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Ένας 21χρονος φοιτητής στον Βόλο έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα, πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας σε φωταγωγό.

Η μοιραία πτώση έγινε όταν – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – που ερευνώνται από τις αρχές, το τζάμι του φωταγωγού έσπασε και ο 21χρονος έπεσε μέσα. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άτυχος νεαρός βρισκόταν με έναν φίλο του στο σημείο την ώρα του τραγικού περιστατικού. Κατά την ίδια πηγή έχει αποκλειστεί από τις αρχές το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο 21χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας όταν οι γονείς και οι συγγενείς του πληροφορήθηκαν τον χαμό του.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube