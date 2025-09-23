Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 21χρονος φοιτητής που έπεσε σε φωταγωγό

Ένας 21χρονος φοιτητής στον Βόλο έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα, πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας σε φωταγωγό.

Η μοιραία πτώση έγινε όταν – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – που ερευνώνται από τις αρχές, το τζάμι του φωταγωγού έσπασε και ο 21χρονος έπεσε μέσα. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άτυχος νεαρός βρισκόταν με έναν φίλο του στο σημείο την ώρα του τραγικού περιστατικού. Κατά την ίδια πηγή έχει αποκλειστεί από τις αρχές το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο 21χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας όταν οι γονείς και οι συγγενείς του πληροφορήθηκαν τον χαμό του.