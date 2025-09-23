Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Οδικός χάρτης για την επιστροφή ενοικίου”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: ” “Ράμπο” στους καταυλισμούς της ανομίας”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΑΝΤΩΝΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ….”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “1.398 προσλήψεις στο δημόσιο”
ΕΣΤΙΑ: “Διαφωνία κορυφής στον Άρειο Πάγο για την εκταφή των θυμάτων Τεμπών”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ “ΚΟΒΟΥΝ” ΤΗ 13η ΣΥΝΤΑΞΗ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Βαριά ατζέντα με τρία “αγκάθια” “
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Η οργή λαού και νεολαίας να γίνει αγώνας ρήξης, σύγκρουσης, ανατροπής μέχρι τέλους!”
ΤA NEA: “Κληρονομιές χωρίς τα χρέη”
ΚONTRA: “ΠΟΙΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΡΥΒΕΙ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ”