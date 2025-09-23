Logo Image

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025

Κοινωνία

EUROKINISSI / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι του ελληνικού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Οδικός χάρτης για την επιστροφή ενοικίου”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: ” “Ράμπο” στους καταυλισμούς της ανομίας”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΑΝΤΩΝΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ….”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “1.398 προσλήψεις στο δημόσιο”

ΕΣΤΙΑ: “Διαφωνία κορυφής στον Άρειο Πάγο για την εκταφή των θυμάτων Τεμπών”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ “ΚΟΒΟΥΝ” ΤΗ 13η ΣΥΝΤΑΞΗ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Βαριά ατζέντα με τρία “αγκάθια” “

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Η οργή λαού και νεολαίας να γίνει αγώνας ρήξης, σύγκρουσης, ανατροπής μέχρι τέλους!”

ΤA NEA: “Κληρονομιές χωρίς τα χρέη”

ΚONTRA: “ΠΟΙΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΡΥΒΕΙ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ”

