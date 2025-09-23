Θεσσαλονίκη: Απήγαγαν, χτύπησαν και λήστεψαν 15χρονο την ώρα που πήγαινε σχολείο – Συνελήφθη 18χρονος

Στιγμές τρόμου βίωσε ένας 15χρονος στην περιοχή της Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος κατήγγειλε ότι δύο άτομα τον απήγαγαν, τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν, την ώρα που πήγαινε στο σχολείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, όλα συνέβησαν χθες το πρωί, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, όταν δύο κουκουλοφόροι τον άρπαξαν και με τη βία, τον επιβίβασαν σε αυτοκίνητο, τύπου βαν, ενώ κατά τη διαδρομή τον χτύπησαν και του απέσπασαν 50 ευρώ που είχε πάνω του.

Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, τον απείλησαν απαιτώντας εκβιαστικά να τους καταβάλει 10.000 ευρώ εντός δύο εβδομάδων. Ο ανήλικος ανέφερε πως οι δράστες πέταξαν τη ζακέτα του και το κινητό τηλέφωνό του λίγο πριν τον αφήσουν ελεύθερο.

Ο 15χρονος απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης και κατήγγειλε τα όσα είχαν συμβεί.

Συνελήφθη 18χρονος – Αναζητείται ο συνεργός του

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός εκ των δύο απαγωγέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 18χρονο, ο οποίος λίγες ημέρες νωρίτερα είχε απαιτήσει από τον ανήλικο να του δώσει χρήματα. Οι έρευνες για τον δεύτερο δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ