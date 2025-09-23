Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Πάρνηθα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, στην περιοχή Μπάφι το βράδυ της Δευτέρας.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 23:45 σε πλαγιά με χαμηλή βλάστηση. Συνολικά, στην επιχείρηση για την κατάσβεσή της συμμετείχαν 80 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Επιπλέον, στη μάχη με τις φλόγες συνέδραμαν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Λόγω της φωτιάς υπήρξε μέχρι περίπου τις 4:00 διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ με κατεύθυνση προς καζίνο. Πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί, ενώ κάποιες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.