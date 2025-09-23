Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Πάρνηθα, σε δασική έκταση στην περιοχή Μπάφι.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε περίπου στις 23:45, σε πλαγιά με χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα, καθώς και τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.