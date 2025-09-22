Βοιωτία: Πόσα χρήματα εισέπραττε η 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της

Καθόλου ευκαταφρόνητο δεν είναι το ποσό που εισέπραττε η 62χρονη, η οποία κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της, θάβοντάς την σε στάβλο κοντά στο σπίτι της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η ηλικιωμένη γυναίκα που θάφτηκε στο λαγούμι του στάβλου, δικαιούταν, εν ζωή, όχι μόνο τη σύνταξη της αλλά και δύο επιδόματα.

Η σύνταξη γήρατος ήταν 846 ευρώ, το επικουρικό 122 ευρώ και το ιδρυματικό επίδομα- που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι χρειάζονται φροντιστή για να έχουν κάποιον δίπλα τους να τους βοηθάει 432 ευρώ. 1400 ευρώ μηνιαίως, συνολικά, που θα πρέπει να επιστραφούν.

Είχαν να την δουν τουλάχιστον 5 χρόνια

Αν και η κόρη ισχυρίζεται ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι είχαν να τη δουν τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στον ακριβή χρόνο του θανάτου.

Η κατηγορούμενη παραδέχτηκε πως συνέχιζε να λαμβάνει τα επιδόματα της μητέρας της, ενώ ανέφερε ότι ένας αλλοδαπός άνδρας, που η γυναίκα υποστήριξε ότι έχει εγκαταλείψει τη χώρα, τη βοήθησε να θάψει τη μητέρα της στο στάβλο.

Τα ερωτήματα που εξετάζει η ΕΛΑΣ, είναι εάν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν προήλθε από φυσικά αίτια ή υπήρξε εγκληματική ενέργεια, αλλά κατά πόσο είχε δοθεί η απαραίτητη βοήθεια στη γυναίκα αυτή, ώστε να μη φύγει από τη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι η 62χρονη, αφέθηκε ελεύθερη με προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.