Τρίχρονο αγοράκι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ – Ο πατέρας του το παρέσυρε με το αυτοκίνητό του

Με θλάσεις στον πνευμονοθώρακα νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ένα αγοράκι τριών ετών από περιοχή των Μοιρών του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου που χτυπήθηκε από όχημα που οδηγούσε συγγενικό του πρόσωπο, σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να κάνει όπισθεν και χτύπησε ελαφρά το παιδί του, καθώς δεν είχε αντιληφθεί πως βρισκόταν πίσω από το όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας και το αγοράκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Σύμφωνα με το διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου αρχικά μεταφέρθηκε το αγοράκι, το 3χρονο αγοράκι βρίσκεται για αναπνευστική υποστήριξη στην ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ.