Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 23 Σεπτεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, τη Σύλληψη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, γεγονός που αποτελεί σημαντική εορτή για την Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Αγία Ραΐς η Παρθενομάρτυς

Οι Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη

Ο Άγιος Νικόλαος ο Νεομάρτυρας ο εξ Καρπενησίου

Ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο εξ Αγαρηνών

Η σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόμου

Η εορτή της Σύλληψης του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου θεωρείται μεγάλη δεσποτική εορτή, καθώς συνδέεται άμεσα με το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου.

Ο Ζαχαρίας, ιερέας της φυλής Αβιά, και η σύζυγός του Ελισάβετ, συγγενής της Παναγίας, ζούσαν δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού, αλλά παρέμεναν άτεκνοι. Κατά τη θυσία στον ναό, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στον Ζαχαρία και του ανήγγειλε ότι η προσευχή του εισακούστηκε: θα αποκτούσαν υιό, τον οποίο θα ονομάσουν Ιωάννη.

Ο Ζαχαρίας αμφέβαλε, και γι’ αυτό έμεινε άλαλος μέχρι τη γέννηση του παιδιού. Ο Ιωάννης, που γεννήθηκε με θαυματουργικό τρόπο, προορίστηκε από την κοιλία της μητέρας του να γίνει Πρόδρομος του Μεσσία και Βαπτιστής Του στον Ιορδάνη ποταμό.

Ποιοι Άγιοι τιμώνται

Η Αγία Ραΐς, νεαρή παρθενομάρτυς, αντιστάθηκε με θάρρος στις πιέσεις να αρνηθεί την πίστη της και υπέστη μαρτυρικό θάνατο.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

