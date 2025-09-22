Πυρά σε όσους στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση, θα εξαπολύσει ο Τραμπ στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Επίθεση στους «οργανισμούς που στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση» και «υπονομεύουν την παγκόσμια τάξη» θα εξαπολύσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ θα έχει διμερείς επαφές με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τους ηγέτες της Ουκρανίας, της Αργεντινής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ξεχωριστά, θα συμμετάσχει σε μια σύνοδο με τους ηγέτες πολλών μουσουλμανικών χωρών, όπως του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.