Logo Image

Πυρά σε όσους στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση, θα εξαπολύσει ο Τραμπ στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Κοινωνία

Πυρά σε όσους στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση, θα εξαπολύσει ο Τραμπ στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα έχει διμερείς επαφές με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ και τους ηγέτες της Ουκρανίας, της Αργεντινής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίθεση στους «οργανισμούς που στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση» και «υπονομεύουν την παγκόσμια τάξη» θα εξαπολύσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην  ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ θα έχει διμερείς επαφές με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τους ηγέτες της Ουκρανίας, της Αργεντινής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ξεχωριστά, θα συμμετάσχει σε μια σύνοδο με τους ηγέτες πολλών μουσουλμανικών χωρών, όπως του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube