Reuters: Κυρώσεις – αντίποινα σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σχεδιάζουν οι ΗΠΑ λόγω Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων ήδη από αυτή την εβδομάδα εναντίον ολόκληρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, θέτοντας σε κίνδυνο την καθημερινή λειτουργία του.

Η κίνηση των ΗΠΑ, σχεδιάζεται, σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters ως αντίποινα για έρευνες του ΔΠΔ επί υποθέσεων ύποπτων για ισραηλινά εγκλήματα πολέμου.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε αρκετούς εισαγγελείς και δικαστές του δικαστηρίου, αλλά η συμπερίληψη του ιδίου του δικαστηρίου στον κατάλογο των κυρώσεων αποτελεί σημαντική κλιμάκωση.

Έξι πηγές με γνώση του θέματος, οι οποίες μίλησαν όλες υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters δήλωσαν ότι αναμένεται σύντομα μια απόφαση για τέτοιες «κυρώσεις κατά οντοτήτων».

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι από τον τομέα της Δικαιοσύνης έχουν ήδη πραγματοποιήσει έκτακτες εσωτερικές συναντήσεις για να συζητήσουν τον αντίκτυπο πιθανών γενικών κυρώσεων. Άλλες δύο πηγές ανέφεραν ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις με διπλωμάτες κρατών – μελών του δικαστηρίου, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας και αυτός υπό τον όρο της ανωνυμίας, ευαίσθητα θέματα, επιβεβαίωσε ότι εξετάζονται κυρώσεις σε ολόκληρη την οντότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου,.

Μπορεί να επηρεάσει τις καθημερινές του λειτουργίες

Πιθανές κυρώσεις κατά του δικαστηρίου ως οντότητος θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις βασικές καθημερινές του λειτουργίες, από την ικανότητά του να πληρώνει το προσωπικό του έως την πρόσβασή του σε τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά και στο λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές στα γραφεία.

Για να μετριαστεί η πιθανή ζημία, το προσωπικό του ΔΠΔ έλαβε μισθούς αυτόν τον μήνα προκαταβολικά για το υπόλοιπο του 2025, ανέφεραν τρεις πηγές, αν και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το δικαστήριο καταβάλλει μισθούς προκαταβολικά ως μέτρο προφύλαξης έναντι μιας πιθανότητας τέτοιων κυρώσεων.