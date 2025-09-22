Logo Image

Πάτρα: Βίντεο από τον ξυλοδαρμό του 16χρονου

Κοινωνία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Oι δύο μικρότεροι από τους συλληφθέντες φέρονται να υποστηρίζουν πως δεν είχαν συμμετοχή στον ξυλοδαρμό του 16χρονου

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο που προκάλεσαν τρεις ανήλικοι 14, 15 και 16 ετών εις βάρος 16χρονου στην Πάτρα, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Οι τρεις συλληφθέντες συνάντησαν τον 16χρονο στο δρόμο.

Ο ένας εξ’ αυτών φέρεται γνώριζε το θύμα από το σχολείο, ενώ ακολούθως υπήρξε κάποια παρεξήγηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο ξυλοδαρμός του 16χρονου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παιδιών, δεν συμμετείχαν και οι τρεις συλληφθέντες στην επίθεση σε βάρος του 16χρονου, ωστόσο, τα χτυπήματα ήταν δυνατά και το θύμα υπέστη κατάγματα στη μύτη και στο σαγόνι.

Σημειώνεται ότι λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας οι τρεις ανήλικοι πέρασαν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Πατρών, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Oι δύο μικρότεροι από τους συλληφθέντες φέρονται να υποστηρίζουν πως δεν είχαν συμμετοχή στον ξυλοδαρμό του 16χρονου.

Μετά τις απολογίες τους ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ τόσο ο 14χρονος όσο και ο 15χρονος υποχρεώνονται να πηγαίνουν σε επιμελητή ανηλίκων. Οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι συνελήφθησαν, είχαν αφεθεί επίσης ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

