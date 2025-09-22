Ξυλαδαρμός 15χρονου στην Πάτρα: Ελεύθεροι με όρους οι 3 ανήλικοι

Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Πατρών, οι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Πάτρα, κατηγορούμενοι για τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονου στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Οι τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις, για τις οποίες κατηγορούνται.

Έπειτα από τις πολύωρες απολογίες τους, επιβλήθηκαν στον 16χρονο οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, η απαγόρευση της εξόδου από την χώρα και η επίβλεψη από επιμελητή ανηλίκων, ενώ στον 15χρονο και τον 14χρονο επιβλήθηκε ο όρος της επίβλεψης από επιμελητή ανηλίκων.

Σημειώνεται ότι οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται πως επιτέθηκαν στον 15χρονο το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης σε περιοχή της Πάτρας, και τον γρονθοκόπησαν, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Μεταφέρθηκε στην Αθήνα για να χειρουργηθεί ο 15χρονος

Ο 15χρονος διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ότι ανήλικος είχε υποστεί κατάγματα στην γνάθο και στο ρινικό οστό και έκριναν αναγκαία την μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ