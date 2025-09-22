Θεσσαλονίκη: 32χρονος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 4 ανήλικα αγόρια

Για σεξουαλική παρενόχληση σε 4 ανήλικα αγόρια κατηγορείται ένας 36χρονος, την ώρα που αυτά έπαιζαν σε δημοτικό σχολείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με καταγγελία, όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής, ενώ εκτός από την παρενόχληση ο 36χρονος, ομογενής από τη Γεωργία, φέρεται να ακολούθησε τα παιδιά, ηλικίας 9 και 11 ετών.

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Ο ίδιος φαίνεται πως βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς ομολόγησε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά αρνείται τις υπόλοιπες πράξεις και γι’ αυτό ζήτησε να συγκεντρωθεί υλικό από κάμερες της περιοχής.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης το οποίο ανέβαλε την εκδίκασή της επειδή απουσίαζαν οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου.

Το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του μέχρι να γίνει η δίκη. Την ίδια ώρα, ο 36χρονος ισχυρίστηκε ότι ασκήθηκε βία εναντίον του από γονείς και δια των υπερασπιστών του επιφυλάχθηκε να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ