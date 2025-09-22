SKY express: 30% έκπτωση στα αεροπορικά εισιτήρια για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια παρέχει και φέτος για τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της χώρας, η SKY express, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας.

Το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, περισσότεροι από 3.400 εκπαιδευτικοί ταξίδεψαν με τη SKY express σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, προς τον τόπο τοποθέτησής τους, πραγματοποιώντας συνολικά περίπου 10.000 ταξίδια.

«Η εκπαίδευση αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη SKY express, η οποία αγκαλιάζει και φέτος τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να στέκεται αρωγός στους εκπαιδευτικούς της χώρας και να στηρίζει ουσιαστικά τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσφέρει έκπτωση 30% για τα αεροπορικά εισιτήρια των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο το δίκτυο εσωτερικού, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους από και προς τον τόπο τοποθέτησης και ανάθεσης καθηκόντων.

Παράλληλα, στέκεται σταθερός αρωγός και δίπλα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους 2025-2026, παρέχοντας έκπτωση 30% για τις μετακινήσεις τους από και προς τον τόπο ανάληψης υπηρεσίας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση της νέας γενιάς.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία της SKY express να προσφέρει έκπτωση στα αεροπορικά εισιτήρια, για τους εκπαιδευτικούς που θα πρέπει να μετακινηθούν για να αναλάβουν υπηρεσία σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποτελεί μια ουσιαστική πράξη ευγνωμοσύνης και προσφοράς».

Ο Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express δήλωσε: «Η στήριξη της εκπαίδευσης δεν είναι για εμάς μια περιστασιακή δράση, αλλά μία σταθερή δέσμευση. Συνεχίζουμε και φέτος να στεκόμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς, αναγνωρίζοντας το έργο και την αποστολή τους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί η επένδυση στη γνώση είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας μας».