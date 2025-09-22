Logo Image

Αναβλήθηκε για δεύτερη φορά η δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι»

Κοινωνία

Αναβλήθηκε για δεύτερη φορά η δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι»

ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/INTIME

Η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2026

Αναβλήθηκε για δεύτερη φορά η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος κατηγορείται ότι πήρε «φακελάκι» τριών χιλιάδων ευρώ από σύζυγο ασθενή για να τον προσέξει μετεγχειρητικά.

Η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2026, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο συνήγορος του κατηγορουμένου για λόγους υγείας. Όπως είπε στο δικαστήριο, ο εντολέας του νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου Αγία Όλγα με καρδιολογικά προβλήματα.

Ο δικηγόρος της καταγγέλουσας, η οποία ήταν παρούσα στο δικαστήριο, έκανε λόγο για προσχηματική αναβολή.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube