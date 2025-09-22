Αναβλήθηκε για δεύτερη φορά η δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι»

Αναβλήθηκε για δεύτερη φορά η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος κατηγορείται ότι πήρε «φακελάκι» τριών χιλιάδων ευρώ από σύζυγο ασθενή για να τον προσέξει μετεγχειρητικά.

Η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2026, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο συνήγορος του κατηγορουμένου για λόγους υγείας. Όπως είπε στο δικαστήριο, ο εντολέας του νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου Αγία Όλγα με καρδιολογικά προβλήματα.

Ο δικηγόρος της καταγγέλουσας, η οποία ήταν παρούσα στο δικαστήριο, έκανε λόγο για προσχηματική αναβολή.