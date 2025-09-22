Βοιωτία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η 62χρονη που είχε αποκρύψει τον θάνατο της μητέρας της – Τι ερευνά η αστυνομία

Ελεύθερη με προθεσμάι προκειμένου να απολογηθεί έλαβε η 62χρονη, η οποία κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της, θάβοντάς την σε στάβλο κοντά στην οικία της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, η 62χρονη, διευθύντρια του ΚΠΕ Οινοφύτων ζητούσε επίμονα να μάθει τι λέγεται για την ίδια στα μέσα ενημέρωσης, καθώς «άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτικό δελτίο μέσα στο τμήμα».

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι η 62χρονη «έδωσε» στις αρχές το μικρό όνομα του συνεργού της.

«Ο Γ. με βοήθησε να τη θάψω», είπε, ενώ απέδωσε την πράξη της στα «οικονομικά προβλήματα» που αντιμετωπιζε.

Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει ζητήσει να έρθει σε επαφή με τον δικηγόρο της, καθώς και με τον γιο της, ο οποίος διαμένει στην Κρήτη. Το πρωί είχε οδηγηθεί στο αυτόφωρο και το μεσημέρι της Δευτέρας αφέθηκε ελεύθερη.

Αποκάλυψη από ανώνυμη καταγγελία

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο τοπικό τμήμα.

Αρχικά η αστυνομία πήγε στο σπίτι της γυναίκας η οποία υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η ηλικιωμένη μητέρα της, δεν βρισκόταν εκεί και τους ζήτησε να επανέλθουν τις επόμενες ημέρες, όπως και έγινε.

Όταν ξαναπήγαν οι αστυνομικοί, τους παρουσίασε μια άλλη γυναίκα ως μητέρα της.

Ωστόσο. συνεχίζοντας τις έρευνες εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Αν και η κόρη ισχυρίζεται ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι είχαν να τη δουν τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στον ακριβή χρόνο του θανάτου.

Η κατηγορούμενη παραδέχτηκε πως συνέχιζε να λαμβάνει τα επιδόματα της μητέρας της, ενώ ανέφερε ότι ένας αλλοδαπός άνδρας, που η γυναίκα υποστήριξε ότι έχει εγκαταλείψει τη χώρα, τη βοήθησε να θάψει τη μητέρα της στο στάβλο.

Τα ερωτήματα που εξετάζει η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου είναι εάν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν προήλθε από φυσικά αίτια ή υπήρξε εγκληματική ενέργεια, αλλά κατά πόσο είχε δοθεί η απαραίτητη βοήθεια στη γυναίκα αυτή, ώστε να μη φύγει από τη ζωή.