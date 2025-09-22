Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό βρέφος 2 μηνών – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον θάνατό του

Νεκρό μέσα στην κούνια του εντοπίστηκε ένα βρέφος 2 μηνών, στις Καλύβες Αποκορώνου, στην περιφερειακή ενότητα Χανίων της Κρήτης, χθες Κυριακή το πρωί.

Το μωρό, φινλανδικής καταγωγής, εντόπισαν οι ίδιοι οι γονείς του, ηλικίας 28 και 26 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν στην Κρήτη για διακοπές.

Ο γονείς ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, ήταν ήδη αργά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις

Στο σημείο κλήθηκε να σπεύσει και ιατροδικαστής, με την πρώτη εκτίμηση, σύμφωνα με το neakriti.gr, να κάνει λόγο για πιθανό ασφυκτικό θάνατο.

Από τις αρχές έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία σε ανάλογες περιπτώσεις.

Παράλληλα, αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν οι γονείς.