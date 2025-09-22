Logo Image

Άτομα με Αναπηρία: 1.000 επιπλέον θέσεις εργασίας στους ΟΤΑ

Κοινωνία

Κεραμέως: Περαιτέρω ενίσχυση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση

Σε νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 επιπλέον ανέργων ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού προχωρά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συνέχεια προηγούμενου προγράμματος για άλλες 1.000 θέσεις ανέργων ΑμεΑ που εξαντλήθηκαν γρήγορα.

Η υπουργός, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά: «Προχωρήσαμε στην ενίσχυση του προγράμματος απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλης της χώρας κατά 1.000 επιπλέον θέσεις.

Μέλημά μας η ενίσχυση της ένταξης και επανένταξης ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, ενισχύοντας παράλληλα τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Η εργασία δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι αξιοπρέπεια, είναι ζωή. Θα συνεχίσουμε αδιάκοπα την προσπάθεια για την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών στην εργασία.»

Το πρόγραμμα προβλέπει την κάλυψη 1.000 επιπλέον θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης, από εγγεγραμμένα Άτομα με Αναπηρία στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Είναι διάρκειας έως 18 μηνών και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών με ανώτατη επιχορήγηση τις 13.500 ευρώ ανά ΑμεΑ (το υπόλοιπο καλυπτόμενο από τον εκάστοτε δήμο).

