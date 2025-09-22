Τροχαία Αττικής: Πάνω από 5.000 έλεγχοι για αλκοόλ και «γκάζια» στο τριήμερο – Ο απολογισμός

Ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ πραγματοποιήθηκε από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 5.011 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Συνελήφθησαν 4 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον, σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα. Επί της λεωφόρου Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.