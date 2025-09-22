Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Διεκόπη για τις 30 Σεπτεμβρίου η δίκη

Έπειτα από τρεις αναβολές, άρχισε η δίκη των δύο ψαράδων για τον θάνατο του πρώην υπουργού επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24 Ιανουαρίου 2021.

Με την έναρξη της διαδικασίας οι δύο κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι.

«Είμαστε αθώοι μας κατηγορούν άδικα, δεν ήμασταν εκεί. Ήμασταν δεμένοι στο λιμάνι και τρώγαμε στο σπίτι μας», ανέφερε ο πρώτος κατηγορούμενος, ενώ και ο δεύτερος κατηγορούμενος όταν ρωτήθηκε από τον πρόεδρο αν αποδέχεται την κατηγορία είπε: «Δηλώνω αθώος, δεν ήμασταν εκεί, ήμασταν στο σπίτι μας».

Το κατηγορητήριο

Οι δυο ψαράδες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκείνη την ημέρα υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στο θύμα που είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροντούφεκο και τους δύο κατηγορούμενους που ήταν στο αλιευτικό τους. Οι ψαράδες φέρονται να έκαναν ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό και να χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι τον Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος στη συνέχεια έπεσε στη θάλασσα.

Η δίκη διεκόπη για τις 30 Σεπτεμβρίου.