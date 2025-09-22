Στάθης Νικολαΐδης, ένας από τους «Ακρίτες του Πόντου» – Από τον Ασπρόπυργο στη Θεσσαλονίκη, και πάλι πίσω

Στις αρχές της μακρινής πλέον δεκαετίας του ’50 οι Πόντιοι του Ασπρόπυργου στην Αττική αποφάσισαν να ιδρύσουν έναν σύλλογο, για συμβάλλει στη διάσωση και διατήρηση της πλούσιας ποντιακής παράδοσης και του πολιτισμού καθώς και στη μεταλαμπάδευσή τους στις επόμενες γενιές.

Ονόμασαν τη νέα αυτή κοιτίδα «Οι Ακρίτες του Πόντου»· ένα από τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ο πολύ γνωστός σήμερα τραγουδιστής του ποντιακού πενταγράμμου Στάθης Νικολαΐδης!

Στα πρώτα βήματα του συλλόγου ο Στάθης Νικολαΐδης έπαιζε λύρα και τραγουδούσε, και μαζί με τους χοροδιδάσκαλους δίδασκε ποντιακούς χορούς.

