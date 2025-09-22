Logo Image

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονη που άφησε μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της

Κοινωνία

ΕΛΑΣ

Οικείο πρόσωπο της 29χρονης φέρεται να ενημέρωσε τις Αρχές για το περιστατικό

Στη σύλληψη μίας 29χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το προηγούμενο 24ωρο στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι άφησε εντός του σπιτιού της, μόνα τους και χωρίς επίβλεψη, τα τρία ανήλικα παιδιά της.

Τα τρία ανήλικα παιδιά, που κατά πληροφορίες, είναι κάτω των 10 ετών, έμειναν στο σπίτι χωρίς κάποια επίβλεψη.

Οικείο πρόσωπο της 29χρονης φέρεται να ενημέρωσε τις Αρχές για το περιστατικό οι οποίες με τη σειρά τους προχώρησαν στη σύλληψή της.

Σε βάρος της 29χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

