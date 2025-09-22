Θεσσαλονίκη: Προθεσμία να απολογογηθεί πήρε ο 50χρονος αδελφοκτόνος – «Θόλωσα» φέρεται να δήλωσε

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ώρες ο 50χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σκότωσε την 59χρονη αδελφή του προκαλώντας της ασφυκτικό θάνατο με νάιλον σακούλα.

Το περίεργο της υπόθεσης είναι πως, σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο αδέλφια είχαν καλές σχέσεις. Μάλιστα ο 50χρονος φαίνεται πως στήριζε την αδελφή του, η οποία αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας τον τελευταίο καιρό και για αυτό βρισκόταν στο σπίτι της, για να την βοηθήσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος άνδρας φέρεται να προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην αδερφή του με τη χρήση σακούλας και στη συνέχεια κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση. Ο δράστης εμφανίστηκε ενώπιον του εισαγγελέα ο οποίος του άσκησε κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και την Τετάρτη θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να ισχυρίζεται ότι θόλωσε και τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί. «Θόλωσα. Μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, επαναλαμβανόμενη, της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει» φέρεται να είπε στον εισαγγελέα.

Πάντως, μιλώντας στην ΕΡΤ για την υπόθεση, η εκπρόσωπος Τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι οι αστυνομικές αρχές ακόμα προσπαθούν να βρουν το κίνητρο του δράστη. «Δεν έχει βοηθήσει και ο ίδιος ο κατηγορούμενος», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως δεν φαίνεται κανένα ιστορικό ή αναφορά περί οικογενειακής βίας.

«Ίσα ίσα αναφέρεται στους αστυνομικούς ότι είχαν πολύ καλή σχέση και ο ένας φρόντιζε τον άλλο», συμπλήρωσε αναφέροντας πως φαίνεται ότι μία ασήμαντη αφορμή προκάλεσε την τραγωδία.