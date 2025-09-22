Κίνηση στους δρόμους: Το απόλυτο χάος παντού

Δύσκολα θα βρούμε δρόμο χωρίς μποτιλιάρισμα σήμερα, με αρνητικό πρωταγωνιστή, φυσικά τον Κηφισό, όπου στην κάθοδο έχουν «ενωθεί» η Καλυφτάκη με τον Πειραιά, ενώ στην άνοδο παρατηρείται το γνωστό κυκλοφοριακό «έμφραγμα» από Αιγάλεω έως Μεταμόρφωση.

Η Λεωφόρος Κηφισίας είναι πηγμένη από Κατεχάκη έως Μαρούσι και τούμπαλιν, μποτιλιαρισμένοι οι δρόμοι του κέντρου, για γερά νεύρα οι λεωφόροι Μεσογείων και Κατεχάκη, πρόβλημα σοβαρό στον Καρέα, μεγάλες καθυστερήσεις στην Παραλιακή.

Μάλιστα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Αγίας Σκέπης στον Φλοίσβο Φαλήρου σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο.

Ένα όχημα κινούνταν προς Γλυφάδα όταν από άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να βγει εκτός πορείας και να ανατραπεί. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Κλειστές παραμένουν δύο λωρίδες με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Στα 30′ οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

20΄-25΄από Μεταμόρφωση(είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας,

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

άνω των 30΄από Κάντζα έως Κηφισίας.

