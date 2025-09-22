Βοιωτία: Τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση της 62χρονης που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει την σύνταξή της

Πολλά παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση σε χωριό της Βοιωτίας, όπου μία 62χρονη γυναίκα φέρεται να έθαψε την μητέρα της σε στάβλο, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της, αλλά και το επίδομα αναπηρίας της.

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν, όταν έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας, οδηγώντας τις Αρχές να ξεκινήσουν τις έρευνες, με την 62χρονη να προσπαθεί αρχικά να παρουσιάσει μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της, και στη συνέχεια να αποκαλύπτει πως με συνεργό της την έθαψαν σε ένα στάβλο κοντά στο σπίτι.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Μιλώντας στην ΕΡΤ για την υπόθεση, η εκπρόσωπος Τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε κάποια καταγγελία σε βάρος αυτής της γυναίκας. Τελικά όμως έγινε πρσφάτως κάποια καταγγελία στην αρμόδια εισαγγελική αρχή κι έτσι προέκυψε η εντολή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για έρευνα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σπίτι της 62χρονης, η οποία αρχικά υποστήριξε ότι η μητέρα της δεν βρισκόταν στην οικία και θα έπρεπε να επανέλθουν οι αστυνομικοί τις επόμενες ημέρες, όπως και έγινε. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε παρουσιάσει μια άλλη γυναίκα- κάτοικο της περιοχής με την οποία δεν είχε καμία σχέση- ως την μητέρα της. Έτσι αντιλήφθηκαν ότι συνέβαινε κάτι περίεργο.

Όπως τόνισε η κ. Δημογλίδου όλα όσα έχει δηλώσει η 62χρονη ελέγχονται και οι ισχυρισμοί της μένει να αποδειχτούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει στη σορό που βρέθηκε στο σημείο όπου υπέδειξε στους αστυνομικούς.

Τα ερωτηματικά

Απ’ αυτές τις εξετάσεις αναμένεται να αποσαφηνιστεί εάν ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όπως ισχυρίζεται η κόρη, εάν βοηθήθηκε προκειμένου να μην φύγει από την ζωή, αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι, εάν η 62χρονη βοηθήθηκε από άλλα πρόσωπα αλλά και πότε τελικά επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης, καθώς υπάρχουν μάρτυρες που αναφέρουν ότι έχουν να δουν την ηλικιωμένη εδώ και πέντε χρόνια.

Η ίδια υποστηρίζει πως η μητέρα της κατέληξε από παθολογικά αίτια το 2023. «Μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα», όπως είπε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ελληνικής αστυνομίας, προσθέτοντας ότι μένει επίσης να διαπιστωθεί αν όντως η 62χρονη λάμβανε τα επιδόματα της μητέρας της- κάτι που η ίδια ισχυρίζεται πως ήταν και ο λόγος που απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της.

Και εφόσον ισχύει, με βάση τον χρόνο του θανάτου της, θα πρέπει επίσης να διαπιστωθεί το μέγεθος της οικονομικής απάτης σε βάρος του Δημοσίου.

Ερωτηματικό παραμένει και η ύπαρξη του συνεργού που η 62χρονη υποστήριξε ότι είχε στην προσπάθειά της να θάψει τη νεκρή μητέρα της. Η ίδια έχει δηλώσει ότι την βοήθησε ένας αλλοδαπός ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη χώρα. Έχει δώσει μόνο το μικρό του όνομα, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου. «Βέβαια δεν γνωρίζουμε αν όντως υπήρξε συνεργός ή αν ήταν μόνο ένας», σχολίασε.

Παράλληλα, όπως είπε, μέχρι να γίνει η καταγγελία και να αποκαλυφθεί η υπόθεση η 62χρονη, η οποία είναι πήγαινε κανονικά στην δουλειά της και δεν υπήρχε καμία περίεργη αναφορά. Σημειώνεται ότι η 62χρονη εργαζόταν ως διευθύντρια ΚΕΠ στη Βοιωτία.