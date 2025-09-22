Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Ελληνοτουρκικά και ΟΗΕ στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “TAXISnet…2.0”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ερχονται 75.000 προσλήψεις εντός του έτους μέσω ΔΥΠΑ”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ “ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ” “
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Αρχισαν οι πληρωμές αναδρομικών”
ΕΣΤΙΑ: “Κλειστές οι πόρτες του Λευκού Οίκου για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ”
ΤA NEA: “Ετσι θα γίνει ο Γ’ Παγκόσμιος”
ΚONTRA: “Ο ΤΡΑΜΠ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΡΔΗΝ ΤΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ”