Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Ελληνοτουρκικά και ΟΗΕ στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “TAXISnet…2.0”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ερχονται 75.000 προσλήψεις εντός του έτους μέσω ΔΥΠΑ”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ “ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ” “

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Αρχισαν οι πληρωμές αναδρομικών”

ΕΣΤΙΑ: “Κλειστές οι πόρτες του Λευκού Οίκου για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ”

ΤA NEA: “Ετσι θα γίνει ο Γ’ Παγκόσμιος”

ΚONTRA: “Ο ΤΡΑΜΠ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΡΔΗΝ ΤΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ”