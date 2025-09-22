Θανατηφόρο τροχαίο στον Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κολώνα – Νεκρός ο οδηγός, σε σοβαρή κατάσταση η συνοδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Πειραιά.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 22:15, στην Οδό Τζαβέλλα και Σκυλίτση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολώνα.

Για τον επεγκλωβισμό των επιβαινόντων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Έτσι στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν, διαπιστώθηκε ο θάνατος του 40χρονου οδηγού, ενώ η 34χρονη συνοδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας.