Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο Παγκράτι – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας με τραύμα στην κοιλιά

(EUROKINISSI)

Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση- Στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες αγνώστου διαμετρήματος

Επεισόδιο με  πυροβολισμούς σημειώθηκε το λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην οδό Λεάγρου στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 00:30 οι περίοικοι της περιοχής άκουσαν τους πυροβολισμούς και ειδοποίησαν την αστυνομία, με τους άνδρες της Άμεσης Δράσης να σπεύδουν στο σημείο εντοπίζοντας στην είσοδο πολυκατοικίας ένα 34χρονο άνδρα τραυματισμένο στην κοιλιά.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρει τραύματα στην κοιλιά και στη μέση.

Ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν ο τραυματίας είναι αλλοδαπός ή ημεδαπός, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια του συμβάντος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες αγνώστου διαμετρήματος.

