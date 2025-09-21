Logo Image

Νέα Πέραμος: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά

Νέα Πέραμος: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά

Φωτ. αρχείου INTIME/ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις κατάσβεσης

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στη Δ.Ε. Νέας Περάμου Αττικής, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Νωρίτερα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Δ.Ε. Νέας Περάμου Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μήνυμα από το 112

Επιπλέον, εστάλη μήνυμα από το 112 για την φωτιά στην περιοχή Νεράκι της Νέας Περάμου.

Το μήνυμα καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

