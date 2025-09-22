Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Φωκά, Ιερομάρτυρα, Θαυματουργού και Επισκόπου Σινώπης.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Φωκάς ο κηπουρός

Οι Άγιοι Ισαάκ και Μαρτίνος, Μάρτυρες

Οι Άγιοι Είκοσι Έξι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες

Ο Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης

Ο Άγιος Λοΐζος, Επίσκοπος Κουτάνς

Ο Άγιος Φωκάς ο Ιερομάρτυρας υπήρξε Επίσκοπος Σινώπης στον Εύξεινο Πόντο. Διακρίθηκε για την αγάπη του στους φτωχούς και τα θαύματά του. Συνελήφθη και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό, αφήνοντας πίσω του έντονη παράδοση τιμής.

Ο Άγιος Φωκάς ο κηπουρός έζησε με απλότητα και ταπείνωση. Διέθετε τα προϊόντα του κήπου του για να θρέψει τους φτωχούς και τελικά μαρτύρησε για την πίστη του, τιμώμενος ιδιαίτερα ως προστάτης των ναυτικών.

Οι Άγιοι Ισαάκ και Μαρτίνος ομολόγησαν με θάρρος τον Χριστό και υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο.

Οι Είκοσι Έξι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες και ο Όσιος Κοσμάς έζησαν στο Άγιο Όρος και τιμώνται για την ακλόνητη πίστη τους και την αυστηρή μοναστική ζωή τους.

Ο Άγιος Λοΐζος, Επίσκοπος Κουτάνς στη Γαλλία, υπήρξε φωτεινό παράδειγμα ποιμένα και υπηρέτησε τον λαό του με αγάπη και αφοσίωση.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι:

Φωκάς, Φωκίων, Φωκίδα

Ισαάκ, Ισαάκιος, Ισαάκης

Κοσμάς, Κοσμία

Λοΐζος, Λοΐζια, Λουίζα

Μαρτίνος, Μαρτίνη

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!