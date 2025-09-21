Logo Image

Πτολεμαΐδα: Η μνήμη της Μικρασιατικής Καταστροφής πήρε μορφή – Η πόλη απέκτησε το μνημείο που έλειπε

Κοινωνία

(Φωτ.: facebook / Γεώργιος Αμανατίδης)

Τα αίτια και τις συνέπειες της τραγωδίας ανέδειξε ο Βλάσης Αγτζίδης

Με την καρδιά στραμμένη στα γεγονότα του «μαύρου Σεπτέμβρη» του 1922, και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, οι Μικρασιάτες της Πτολεμαΐδας παρακολούθησαν το μεσημέρι της Κυριακής τα αποκαλυπτήρια του μεγαλειώδους μνημείου προς τιμήν των προσφύγων προγόνων τους.

Διοργανωτής ήταν ο Σύλλογος Μικρασιατών «Η Μικρά Ασία».

Η τελετή έλαβε χώρα στο πάρκο απέναντι από τη Μικρασιατική Στέγη, αμέσως μετά την καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση, παρουσία εκπροσώπων Αρχών, φορέων και προσφυγικών (και μη) συλλόγων της περιοχής.

