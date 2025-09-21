Μαγνησία: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Άγιο Ονούφριο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Κυριακής ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025