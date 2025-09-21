Logo Image

Μαγνησία: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Άγιο Ονούφριο

Κοινωνία

Μαγνησία: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Άγιο Ονούφριο

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Φωτογραφία αρχείου

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Κυριακής ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube