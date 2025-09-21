Σοκ στη Βοιωτία: Γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της

Μια γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της σε χωριό της Βοιωτίας, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το έκανε αυτό «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».

Το περιστατικό έλαβε χώρα πριν δύο χρόνια, το καλοκαίρι του 2023. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό.

Καταγγελία

Αργότερα, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.

Χθες, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή. Η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.